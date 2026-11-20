Дом культуры «Восток» территориального управления Таширово Наро-Фоминского округа подготовил для детей музыкально-игровую программу ко дню рождения Деда Мороза.

В начале встречи ребята узнали историю праздника. Дату 18 ноября выбрали сами дети: в это время в Великом Устюге, на родине Деда Мороза, наступают первые крепкие морозы.

Организаторы рассказали, как отмечают праздник в резиденции волшебника и какие зимние персонажи приезжают к нему в гости. Среди них — Санта-Клаус из Финляндии, якутский Чисхан, карельский Паккайне и чешский Микулаш. Ребята познакомились с тронным залом, нарядами и санями Деда Мороза, узнали о работе его почты, куда ежедневно приходят тысячи детских писем. Также дети услышали сказку о появлении первого Деда Мороза.

В игровой части участники отправились в «сказочный лес» и преодолели препятствия, подготовленные Бабой-Ягой. Добравшись до именинника, они подарили ему танцевальные номера.

Программу продолжили тематические игры и эстафеты «Снежинки и ветер», «Наряди Снеговика» и «Дыхание зимы».

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.