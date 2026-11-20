Глава Балашихи Сергей Лукичев и главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова 20 ноября вручили педиатрам благодарственные письма и почетные грамоты. Мероприятие приурочили к Международному дню педиатра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Лукичев отметил, что День педиатра совпадает со Всемирным днем ребенка, и подчеркнул важность доверия родителей к детским врачам. По его словам, в Балашихе действует самая большая система детского здравоохранения в Московской области.

В Балашихинской больнице работают 137 педиатров, в том числе 89 участковых. К учреждению прикреплены более 122 тыс. детей. Их принимают в трех детских поликлиниках, семи отделениях смешанного типа и амбулаториях.

«Медицинское образование — одно из самых сложных и в нашей стране, и в мире. Студенты учатся не покладая рук: сдают экзамены, проходят аккредитацию — все это требует огромной самоотдачи. А работа с детьми — это особая ответственность и одновременно большая радость», — поделился врач-педиатр поликлиники №2 Артур Тагиров.

Он добавил, что возможность наблюдать, как растет ребенок с момента рождения, помогает осознать значимость профессии.

За 2026 год врачи приняли 1,5 млн посещений, в стационарах вылечились 6 тыс. детей. Педиатры также выполнили 130 тыс. вызовов на дом.

Балашихинская больница — крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение Московской области. Она обеспечивает полный цикл медицинской помощи: первичную, специализированную, скорую и неотложную, стационарную, амбулаторно-поликлиническую, диагностическую и реабилитационную.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.