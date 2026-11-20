Дети приняли участие в интерактивной программе «Парковый словарь» 20 ноября в парке «Мечта» поселка Селятино. Встречу посвятили 225-летию со дня рождения Владимира Даля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа «Парковый словарь» познакомила детей с наследием писателя, этнографа и создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля. Организаторы объединили театрализованные игры, физическую активность и художественное творчество.

Сначала участники прошли актерский тренинг на открытом воздухе. Дети изображали обитателей парка, подражали шуму ветра, движениям деревьев и повадкам лесных животных. Через игру они знакомились с богатством русского языка, описывающего природу, развивали воображение и артистизм.

На мастер-классе дети создали объемные изображения букв с помощью клея и поваренной соли. Материалы придали работам текстуру, напоминающую искрящийся снег. Каждый участник смог сделать сувенир на память о встрече.

Мероприятие завершилось мини-дискотекой. Участники поблагодарили организаторов за познавательный досуг. Такие встречи помогают знакомить детей с русским языком и классической литературой в игровой форме.

Игровые и развивающие программы проходят в парке регулярно. Вход свободный для всех желающих.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.