Фестиваль волонтерского движения «Сердце есть у каждого» прошел 19 ноября в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске. Он объединил команды из Воскресенска, Орехово-Зуева, Егорьевска и Одинцова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В фестивале «Сердце есть у каждого» участвовали команды по шесть человек в возрасте от 14 до 21 года. Молодые добровольцы представили свои объединения и обменялись опытом.

Программу открыл конкурс видеовизиток. Участники рассказали о реализованных проектах, поделились представлениями о волонтерстве через 5–10 лет и передали напутствия будущим добровольцам. Затем команды прошли тематический квест с заданиями на смекалку, командную работу и творческие способности.

«Подобные фестивали чрезвычайно важны. Они не просто объединяют самых активных и творческих ребят, но и заряжают их новыми идеями, дарят вдохновение для дальнейшей работы», — подчеркнул директор молодежного центра «Олимпиец» Андрей Баранов.

В жюри вошли председатель Воскресенского отделения ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества и НКО «Волонтеры Подмосковья» Орехово-Зуевского городского округа Петр Галушкин.

Первое место заняла команда «ОПГ — особо полезная группировка» Одинцовского молодежного центра. Второе место получила команда «Сердца в унисон» молодежного центра «Олимпиец», третье — «Маяковские» молодежного центра «Маяк» из Егорьевска. Фестиваль завершился подведением итогов и награждением победителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал важность волонтерского движения, отмечая его ключевую роль в решении социальных задач и поддержке участников СВО.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.