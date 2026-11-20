ГСГУ приглашает школьников и их родителей на День открытых дверей

В воскресенье, 22 ноября, в коломенском Государственном социально-гуманитарном университете состоится День открытых дверей, сообщает пресс-служба ГСГУ.

День открытых дверей — это главное осеннее событие для старшеклассников, которые задумались о выборе профессии. Поэтому вуз старается предоставить максимально полную информацию о будущей приемной кампании. Традиционно Дни открытых дверей проводят также зимой и весной.

На встрече ректор университета Жанна Леонова расскажет гостям о вузе, факультетах и приоритетах развития. Ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий Мартынов раскроет подробности вступительной кампании 2027 года. Гостей вуза проконсультируют по вопросам целевого обучения.

Каждый из десяти факультетов проведет практические мастер-классы, чтобы дать школьникам представление об обучении и возможность примерить на себя профессию.

День открытых дверей — это доступная возможность познакомиться с университетом, который входит в топ-100 лучших вузов России по рейтингу RAEX.

Регистрация проходит с 10:00 до 11:00. В 11:00 начинается встреча с ректором и ответственным секретарем приемной комиссии. Позже школьники могут посетить интересующие их факультеты. Спортивные настолки, занимательная криминалистика, урок вокала, пилотирование квадрокоптера и еще более 30 интерактивных площадок на каждом из десяти факультетов вуза.

Адрес: Коломна, ул. Зеленая, д. 30 (главный корпус).