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В Воскресенске провели выездную администрацию для предпринимателей

Предприниматели Воскресенска 20 ноября встретились с представителями власти в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Выездная администрация позволила обсудить вопросы бизнеса и меры его поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители бизнес-сообщества Воскресенска смогли напрямую обратиться к заместителям главы округа, профильным специалистам и депутатам, задать вопросы и получить разъяснения.

О мерах поддержки бизнеса рассказали представитель сообщества «Росмолодежь. Предпринимай | Воскресенск» Данила Яковлев и руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Павел Ерошин.

«Вопросы касались сфер ЖКХ, благоустройства, транспорта, а также поддержки участников СВО. Воскресенск активно поддерживает бойцов и в ближайшее время мы отправим очередную партию гуманитарной помощи», — подчеркнула первый заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.

Участников встречи также поздравили с Днем женского предпринимательства и вручили благодарственные письма главы городского округа.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.