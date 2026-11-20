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Волонтерскому отряду «Пчелы», который работает на базе Центральной библиотеки Наро-Фоминского городского округа, 20 ноября исполнилось два года. За это время его участницы изготовили 292 маскировочные сети для бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отряд «Пчелы» объединяет жителей, которые помогают военнослужащим на передовой. Название отражает ежедневный кропотливый труд участниц. Основным направлением их работы стало плетение маскировочных сетей.

За два года волонтеры изготовили 292 сети. Их используют для маскировки военной техники и защиты бойцов в зоне специальной военной операции. Участницы отряда также собирают и формируют гуманитарные грузы, ориентируясь на запросы с фронта.

Отряд продолжает работу и приглашает новых участников присоединиться к постоянно действующей акции «СВОими руками», чтобы помочь военнослужащим.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.