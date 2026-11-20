Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» из Воскресенска и Орехово-Зуева встретились на льду 19 ноября. Товарищеский матч объединил ветеранов хоккея, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Хоккеисты из Воскресенска и Орехово-Зуева, участвующие в губернаторском проекте «Активное долголетие», провели товарищеский матч 19 ноября. Перед началом встречи спортсменов поприветствовали депутаты совета депутатов Сергей Слепов и Геннадий Коротеев.

Спортивные мероприятия для участников проекта проводят уже несколько лет. Такие встречи помогают ветеранам поддерживать активный образ жизни и показывают, что заниматься хоккеем можно в любом возрасте.

Геннадий Коротеев отметил, что партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» направлен прежде всего на внимание к пожилым людям и их вовлеченность в активную жизнь. По его словам, ветераны на льду подают пример молодежи.

«Такие матчи — лучшая мотивация для всех нас», — отметил Геннадий Коротеев.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.