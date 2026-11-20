Подрядчик завершает капитальный ремонт многоквартирного дома № 3 на улице Луговой в Наро-Фоминске. Все работы планируют закончить до 1 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дом № 3 на улице Луговой ремонтируют в рамках краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта жилищного фонда. Сейчас подрядчик выполняет заключительные отделочные работы. Обновление здания направлено на улучшение его внешнего вида, повышение энергоэффективности и комфорта проживания.

Строители загерметизировали межпанельные швы для защиты квартир от продувания и сырости, подготовили, оштукатурили и покрасили фасады. Также они обновили цоколь и полностью отремонтировали входные группы.

Представители профильных ведомств и строительного контроля следят за ходом ремонта. При приемке особое внимание уделяют соблюдению технологических регламентов, в том числе нанесению герметика на межпанельные стыки и многослойной окраске фасада. По утвержденному графику строительные и отделочные работы должны завершиться до 1 декабря 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.