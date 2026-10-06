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На Курилах два медведя устроили драку на проезжей части перед авто туристов

На острове Итуруп Курильского муниципального округа Сахалинской области туристы стали невольными зрителями зрелищного спарринга двух медведей прямо на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash .

Путешественники направлялись к местной достопримечательности — вулкану Баранского. Однако путь транспортным средствам преградили двое молодых бурых медведей.

Из-за внезапного появления косолапых автомобилистам по обе стороны грунтовой трассы пришлось экстренно затормозить. Они некоторое время наблюдали за рукопашным боем между хищниками.

Медведи встали на задние лапы посреди узкой дороги и принялись азартно бороться. Они обхватили друг друга передними лапами и поочередно совершали захваты возле придорожных кустов.

Однако противостояние носило скорее игровой характер. Вдоволь поборовшись, медведи опустились на все четыре лапы, синхронно развернулись и абсолютно мирно друг за другом скрылись в густых зарослях за обочиной дороги.

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