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В Алтайском крае в результате ДТП погиб подросток

Происшествия

В Барнауле подросток на мотоцикле погиб после столкновения с автомобилем, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла на проспекте Коммунаров.

По предварительной информации, столкнулись автомобиль BMW и мотоцикл Sharmax под управлением юноши 2010 года рождения.

В результате ДТП мотоциклист умер в машине скорой медицинской помощи.

Ранее на юго-востоке Москвы произошло массовое ДТП. Столкнулись четыре автомобиля.

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