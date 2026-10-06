Платят только за рабочие дни? HR-директор развеяла 3 мифа об отпуске

HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова в разговоре с РИАМО разобрала популярные мифы об отпуске. По ее словам, не все россияне хорошо разбираются в законодательстве на эту тему и до сих пор считают, что неотгуленный в течение года отпуск сгорает, а отдыхать выгоднее всего, объединив отпуск с праздничными днями.

Миф 1

Первый миф касается сгорания отпуска. Грибкова пояснила, что неиспользованные дни не пропадают, даже если их накопилось много за несколько лет. При увольнении работодатель должен выплатить компенсацию за все неиспользованные дни.

«Отпуск не сгорает, даже если сотрудник не успел его отгулять в течение года. Все неиспользованные дни сохраняются», — отметила эксперт.

Миф 2

Второй миф — о выгоде отпуска, совмещенного с праздниками. На самом деле все зависит от количества рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем меньше «стоит» один рабочий день при фиксированном окладе и тем меньше зарплата теряется из-за отпуска. Поэтому самыми невыгодными месяцами становятся «праздничные» — например, январь или май, а самыми выгодными — полные, такие как март, апрель и июль.

При этом если задача больше отдохнуть, отпуск действительно можно присоединить к праздникам и получить больше дней отдыха, потратив меньше отпускных дней.

Миф 3

Третий миф — о том, что отпускные платят только за рабочие дни. На самом деле отпуск предоставляется в календарных днях, поэтому выплаты положены и за выходные, которые попадают в период отпуска. Если хочется потратить меньше отпускных дней, лучше брать отпуск с понедельника, а если получить больше отпускных — стоит захватить и выходные, пояснила Грибкова.

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