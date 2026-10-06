Более 90% снегоуборочной дорожной техники Подмосковья готово к зиме

На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов обсудили подготовку дорожных служб к зимнему периоду, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики.

«Базовые условия — это, конечно, техника на ходу, кадры, запасы противогололедных материалов. У нас свыше 14 тыс. км региональных дорог — это серьезный объем содержания, поэтому и силы „Мосавтодора“, и коммерческие организации должны быть в полной готовности, — отметил Андрей Воробьев. — Переоборудование техники для зимнего содержания дорог должно завершиться до 15 ноября».

Автопарк региона пополнили 11 новых комбинированных дорожных машин (КДМ). Четыре из них направят в Домодедово, еще четыре получит Руза. По одной машине поставят в Коломну, Щелково и Клин.

«Готовность техники у коммерческих организаций составляет уже 96%, а в производственных комплексах — 86%, — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин. — Этой зимой мы проводим пилот — закупили пять КДМ со вторым боковым отвалом. Сейчас машинам приходится возвращаться, чтобы отдельно расчистить обочину. Новая техника убирает дорогу и обочину за один проход. Фактически, мы ожидаем эффект снижения перепробега, также это позволит экономить топливо и рабочее время водителя. По итогам пилота примем решение о распространении технологии на всю сеть „Мосавтодора“ (при успешной эксплуатации дооборудуют 78 КДМ). Готовность персонала на сегодняшний день составляет 80%».

Средства малой механизации готовы полностью. Это ручные роторы и щетки, роторы для тракторов и погрузчиков, пескоразбрасыватели — всего 658 единиц. Из них 118 — новый резерв, который распределят по всем производственным комплексам. Что касается противогололедных материалов, сейчас сформировано 55% запаса (этого хватит до февраля 2027 года), остальное в планах поставить до 30 ноября.

Марат Сибатулин также рассказал, как изменится работа дорожных служб с учетом опыта прошлой зимы. Например, одна из ситуаций — фуры, которые застревали на подъемах и перекрывали дорогу. Раньше пробку находили по картам, через камеры «Безопасного региона» выясняли причину, после этого на место выезжал эвакуатор. Теперь на проблемных участках (по итогам сезона выявили 42) будут дежурить эвакуаторы и самосвалы, время реагирования должно сократиться с 2-3 часов до 20-30 минут. Еще до конца октября в таких местах установят предупреждающие знаки и ящики с песком.

Особое внимание уделяют организации движения в жилых комплексах, чтобы зимой автобусы и снегоуборочная техника свободно проезжали по внутренним улицам. В прошлом сезоне в 12 ЖК вели работу по единому алгоритму: установка знаков «Остановка, стоянка запрещена», подключение камер «Безопасного региона» для выявления нарушений парковки и организация эвакуации автомобилей. В рамках пилотного проекта в г. о. Люберцы планируется установить 17 гибридных камер, которые одновременно контролируют платные парковки, соблюдение запрещающих знаков и парковку на остановках.

В январе 2026 года в цифровую систему региона внесли все 3 тыс. км тротуаров.

«Проблема заключалась в том, что мы видели только участок дороги, но не видели тротуар. Сейчас благодаря оцифровке тротуары у нас привязаны к каждой дороге, и мы можем контролировать их состояние, — подчеркнул Марат Сибатулин. — Важно контролировать и непосредственно дорожных рабочих. В цифровой системе у нас осуществляется назначение задания, есть маршрут движения, местонахождение сотрудника определяется автоматически».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.