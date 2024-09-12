В аэропортах Мурманской области снова временно ограничили полеты
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12 сентября с 09:35 в аэропортах Мурманской области и Апатит ввели временные ограничения полетов. Решение принято с целью обеспечения безопасности, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Авиадиспетчеры, экипажи и сотрудники аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности. По словам Кореняко, это главный приоритет.
Причина, из-за которой понадобилось вводить временные ограничения, не называется.
При этом накануне в Мурманской области также запрещали полеты. Тогда губернатор региона Андрей Чибис сообщил о налете вражеских беспилотников.