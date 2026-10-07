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Ряд сел в Воронежской области остался без света из-за повреждения ЛЭП дронами

В Воронежской области несколько сел остались без света из-за повреждения ЛЭП беспилотникам противника, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что прошлой ночью дежурными силами ПВО в небе над девятью районами и двумя округами Воронежской области ликвидировали 64 БПЛА.

Предварительно, по его словам, пострадавших в результате данных инцидентов нет.

Как добавил Гусев, на юге области при падении обломков дронов повреждена линия электропередачи. Несколько сел временно остаются без света, на месте уже работают оперативные службы.

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