Россиянам объяснили, как получить кредит при высокой долговой нагрузке

С октября банки и МФО работают с более жесткими макропруденциальными лимитами на IV квартал 2026 года. По потребительским кредитам доля выдач заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% сокращается с 18% до 15%, а с ПДН выше 80% — с 3% до 1%. Для целевых автокредитов лимиты снижаются с 25% до 20% и с 5% до 1% соответственно. Об этом в разговоре с РИАМО рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

На практике это усложняет получение нового кредита для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Выдачи клиентам с ПДН выше 50% сохраняются, но становятся заметно более ограниченными. Для тех, у кого ПДН превышает 80%, они фактически будут точечными.

Высокий ПДН сам по себе не означает автоматического отказа. Лимиты устанавливают не запрет для конкретного человека, а максимальную долю таких кредитов в общем объеме выдач банка или МФО. Например, если за квартал кредитор выдал 100 рублей, не более 15 рублей могут приходиться на клиентов с ПДН выше 50%, а внутри этой доли — не более 1 рубля на заемщиков с ПДН выше 80%. Решение по каждой заявке при этом по-прежнему принимается индивидуально.

Основная задача этих мер — сдерживать рост чрезмерной долговой нагрузки. Наибольшие риски возникают у заемщиков, у которых значительная часть дохода уже уходит на обслуживание действующих долгов и нового кредита.

На что влияет ПДН

Сам ПДН показывает не количество кредитов, а долю дохода, которая уходит на платежи по ним. Для расчета нужно сложить ежемесячные платежи по всем действующим кредитам и займам с учетом нового обязательства, разделить эту сумму на среднемесячный доход и умножить на 100%. Например, при доходе 100 тыс. рублей и платежах в 55 тыс. рублей ПДН будет выше 50%.

Правила расчета и регулирования задает Банк России, но итоговое решение остается за кредитором. Банки дополнительно используют собственные скоринговые модели и учитывают доход, кредитную историю, стаж, возраст и другие параметры. Поэтому одинаковый ПДН необязательно приведет к одинаковому решению по заявке.

Отдельно Банк России ограничивает длинные потребительские кредиты. Увеличение срока позволяет снизить ежемесячный платеж и ПДН, но одновременно повышает общую переплату. С 1 октября доля кредитов сроком более пяти лет ограничена 1% от соответствующих выдач. Это не запрет на такие продукты: речь идет именно об их доле в общем объеме кредитования.

Не все категории кредитов подпадают под новые лимиты одинаково. В частности, изменения не затрагивают образовательные кредиты с государственной поддержкой.

С чего начать россиянам

Тем, кто планирует оформлять кредит, стоит заранее проверить кредитную историю, убедиться, что закрытые обязательства действительно погашены, посчитать текущие ежемесячные платежи и рассчитать ПДН с учетом нового кредита. Также имеет смысл подготовить подтверждение дохода, а по возможности — закрыть небольшие дорогие кредиты и неиспользуемые кредитные карты.

Это не гарантирует одобрение, но помогает снизить долговую нагрузку и лучше оценить шансы на получение кредита, заключила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.