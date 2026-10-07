Умер один из раненых при нападении на конвой ФСИН в Кабардино-Балкарии

Один из раненых при нападении заключенного на конвой в Кабардино-Балкарии скончался в лечебном учреждении, сообщает ФСИН РФ.

2 октября поезд с этапированными заключенными проезжал район станции Муртазово недалеко от Беслана. В ходе этапирования в поезде Владикавказ — Адлер один из заключенных напал на сотрудников ФСИН и завладел огнестрельным оружием, после чего начал стрелять в сотрудников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Руководство службы выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего товарища и окажет всю необходимую помощь», — говорится в сообщении ФСИН.

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