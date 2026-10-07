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Минобороны: ВС РФ ударили по предприятиям ВПК на Украине

Минувшей ночью российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и дронами. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ.

Эти объекты задействовали в интересах компании «Файер Пойнт» для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности. Пострадавшие объекты находились в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Кроме того, удары пришлись на объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, корабли, задействованные в интересах противника.

Ранее Минобороны РФ заявило об ударе по танкеру ВСУ в порту Южный. Судно доставляло горюче-смазочные материалы для украинской армии.

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