Воробьев поздравил Путина с днем рождения и поблагодарил за поддержку региона

«Сегодня особенно важно чувствовать уверенность в будущем страны, знать, что интересы России, ее безопасность и суверенитет надежно защищены. Владимир Владимирович последовательно отстаивает ценности, которые близки каждому из нас: семью, заботу о близких, уважение к старшим, любовь к Родине и ответственность за ее будущее», — написал Андрей Воробьев в МАКС.

Он напомнил, что по инициативе главы государства в РФ реализуются нацпроекты, которые напрямую меняют жизнь людей. В Московской области благодаря этой поддержке возводят школы, детсады и больницы, развивают дороги и общественный транспорт, благоустраивают города, открывают новые производства и создают рабочие места. И за каждым таким проектом стоит прежде всего качество жизни людей, возможности для семей и будущее детей.

Губернатор особо поблагодарил президента за то, что он всегда внимателен к Подмосковью. Он отметил, что регион чувствует поддержку в инициативах и самых важных для жителей вопросах. Отдельный приоритет — помощь участникам спецоперации и их семьям, ветеранам, семьям с детьми, всем, кому сегодня особенно нужны забота и внимание.

«От всей души желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, сил, благополучия и новых успехов в служении России!» — заключил глава области.

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