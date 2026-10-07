Это нельзя игнорировать: кинолог объяснил, почему собака быстро ест

Во время кормления собака часто начинает есть быстро, как будто не ела несколько дней. Особенно характерно такое поведение для щенков, но такой способ употреблять пищу может быть опасным. О том, что с этим делать, в разговоре с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам Голубева, в основе спешки довольно редко стоят серьезные проблемы, но игнорировать это нельзя: собаку нужно приучать есть спокойно, так как быстрое поглощение пищи не только не полезно, но и опасно.

«У щенков подобное поведение встречается очень часто. Но если раньше питомец питался нормально, а внезапно стал есть в спешке — это тревожный звонок. Здесь необходимо особенно внимательно рассмотреть возможные проблемы со здоровьем», — подчеркнул Голубев.

Почему собака быстро ест?

В раннем возрасте причины связаны с ростом организма. Иногда у щенков отсутствует чувство насыщения, и они не могут себя контролировать. Также порой закрепляется эффект конкуренции: когда в помете много щенков, нужно быть самым ловким и быстрым, чтобы добраться сначала до маминого соска, а затем и до миски. Обычно с возрастом такая спешка может уходить самостоятельно. Важно не поддаваться панике, что щенок голоден: нужно четко отмерять норму по возрасту и породе.

Если собака не избавляется от привычки и во взрослом состоянии, прежде всего важно исключить проблемы со здоровьем или несбалансированный рацион. При низкокачественном корме, нехватке еды или неучтенных КБЖУ питомец действительно может не наедаться. Также некоторые болезни и паразитарные инвазии забирают питательные вещества, из-за чего собака испытывает чувство голода.

Что делать?

Если проблемы исключены, возможно, собака уже привыкла есть в таком режиме и боится, что еду у нее заберут. Важно, чтобы основные приемы пищи ассоциировались с безопасностью. Если питомцев несколько, их стоит разводить по разным мискам и желательно по разным комнатам. Не нужно отнимать еду и заставлять собаку демонстрировать выдержку во время основного рациона. Чтобы помочь питомцу, полезно приобрести специальные миски-лабиринты и лизательные коврики для влажного корма.

По словам Голубева, самое опасное последствие быстрого проглатывания — заворот желудка. Также собака рискует подавиться. Поэтому очень важно постепенно «переписать» ее модель приема пищи.

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