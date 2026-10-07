«Как вы все бесите»: психолог объяснила желание пропасть из всех чатов

Желание на время выключить уведомления и остаться в одиночестве не обязательно означает стремление отдалиться от окружающих, сообщила РИАМО психолог, супервизор, исследователь психологического благополучия Ника Болзан.

«В такой момент раздражать могут даже сообщения от людей, которых мы любим. Иногда человеку просто нужно несколько часов, когда не надо следить за перепиской, поддерживать разговор и придумывать, что ответить», — сказала Болзан.

По ее словам, даже короткое сообщение требует прочитать его, понять собеседника и решить, когда и как ответить. После дня, наполненного постоянными задачами и переключениями, сил на это может не оставаться.

При этом важно отличать добровольное уединение от ситуации, когда человек сам хотел бы общаться, но постоянно откладывает ответы и встречи.

«Задайте себе вопрос: я действительно хочу побыть в одиночестве или мне хотелось бы общаться, но я не могу заставить себя ответить, позвонить или встретиться», — отметила психолог.

Специалист порекомендовала обратить внимание и на другие изменения.

«Важно и то, как человек живет в остальное время. Например, раньше он после работы мог приготовить ужин, выйти прогуляться или посмотреть фильм, а теперь сил не хватает и на это. Или начинает отменять планы, которые раньше радовали, откладывает простые бытовые дела, все реже выходит из дома. Если такие изменения идут вместе с нежеланием общаться, причина может быть в сильном стрессе, тревоге или общем ухудшении психологического состояния», — резюмировала эксперт.

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