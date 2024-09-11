Чибис: налет вражеских беспилотников совершается на Мурманскую область

На Мурманскую область совершается налет украинских беспилотников. Поэтому нужно с пониманием относиться к некоторым временным ограничениям в целях безопасности, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются, а ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников», — заявил Чибис в Telegram-канале.

Он попросил граждан доверять только официальным источникам информации и быть бдительными. В случае обнаружения подозрительных предметов на земле или в воздухе нужно сообщить об этом по телефону 112.

Два украинских беспилотника самолетного типа «Летучая лисица» сбили в Мурманской области. ВСУ пытались атаковать аэродром Оленья.

В аэропорту Мурманска с 09:31 по московскому времени ввели временные ограничения на полеты гражданских судов. Ограничение использования воздушного пространства также ввели в аэропорту Апатит.