В Мурманской области сбили два украинских БПЛА. Они пытались атаковать аэродром
ВСУ попытались атаковать аэродром под Мурманском с помощью БПЛА «Летучая лисица»
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Два украинских беспилотника самолетного типа «Летучая лисица» сбили в Мурманской области, сообщает Mash.
ВСУ пытались атаковать аэродром Оленья, однако беспилотники были сбиты российской системой ПВО.
Из-за атаки БПЛА в аэропорту Мурманска с 09:31 по московскому времени ввели временные ограничения на полеты гражданских судов.
Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко подчеркнул, что такое решение принято с целью обеспечения безопасности.