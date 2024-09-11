В Мурманской области сбили два украинских БПЛА. Они пытались атаковать аэродром

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ВСУ попытались атаковать аэродром под Мурманском с помощью БПЛА «Летучая лисица»

Два украинских беспилотника самолетного типа «Летучая лисица» сбили в Мурманской области, сообщает Mash .

ВСУ пытались атаковать аэродром Оленья, однако беспилотники были сбиты российской системой ПВО.

Из-за атаки БПЛА в аэропорту Мурманска с 09:31 по московскому времени ввели временные ограничения на полеты гражданских судов.

Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко подчеркнул, что такое решение принято с целью обеспечения безопасности.