В аэропорту Мурманска ввели временные ограничения на полеты
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В аэропорту Мурманска с 09:31 по московскому времени ввели временные ограничения на полеты гражданских судов. Такое решение принято для обеспечения безопасности, сообщает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал Кореняко.
Он подчеркнул, что главный приоритет — обеспечение безопасности, поэтому авиадиспетчеры, экипажи и службы аэропорта следуют инструкции и принимают все необходимые меры для этого.
Ранее из-за атаки БПЛА приостанавливали работу аэропорта в Жуковском. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.