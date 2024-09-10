В Москве аэропорт Жуковский заработал в штатном режиме

Временные ограничения по работе московского аэропорта Жуковский полностью сняты, воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Временные ограничения вводились за последние сутки вводились не только в Жуковском, но и во Внуково, а также Домодедово. В ходе утренней атаки украинских дронов, обломки одного из БПЛА рухнули на территории аэропорта Жуковский, после чего его деятельность приостановили.

В настоящее время опасность устранена. Аэропорт работает в штатном режиме.

Оперативные мероприятия на территории Жуковского полностью завершены.