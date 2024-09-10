В аэропорту Жуковский из-за БПЛА ВСУ проводятся оперативные мероприятия

сегодня в 17:48

РЕН ТВ: туристы застряли в аэропорту Жуковский после атаки беспилотника ВСУ

В подмосковном аэропорту Жуковский после падения обломков украинского дрона продолжают проводиться оперативные мероприятия. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Туристов, чьи самолеты были перенесены, обеспечили едой, водой и комфортными условиями для пребывания. Особое внимание уделяют инвалидам.

Также некоторых путешественников отвезли в отели и остальные московские аэропорты. Другие туристы могут воспользоваться регулярными автобусами.

Через некоторое время в воздушной гавани закончат необходимые проверки. Самолеты начнут летать в прежнем режиме.

Ограничения на прием и отправку самолетов из аэропорта Жуковского сняли в 07:58. Их вводили, чтобы обеспечить туристов безопасностью во время полета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пострадавших при атаке украинских БПЛА, которые находятся в Раменской больнице. Глава региона отметил, что их жизни ничто не угрожает.

«Угрозы для жизней пострадавших нет, спасибо врачам и спасателям», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.