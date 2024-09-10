Воробьев: угрозы для жизни пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье нет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пострадавших при атаке украинских БПЛА, которые находятся в Раменской больнице. Глава региона отметил, что их жизни ничто не угрожает.

«Угрозы для жизней пострадавших нет, спасибо врачам и спасателям», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что у 25-летнего Николая диагностировали черепно-мозговую травму и гематомы. Он поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести. Ранения мужчина получил на улице из-за взрывной волны. Его транспортировали вертолетом в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Власти Подмосковья находятся на связи с близкими мужчины.

«Второй мужчина приехал в Раменское на заработки. Попал практически в эпицентр удара. Он в тяжелом состоянии с множественными ранами и переломом стопы, сотрясением мозга. Еще двое обратились в больницу амбулаторно, помощь им оказана. Обоих отпустили домой», — отметил глава региона.

По его словам, еще четверых пострадавших доставили в больницу Жуковского. Это мужчины 65 лет и 33 года. Они отравились продуктами горения. Также пострадали две женщины. 52-летняя жительница Подмосковья сломала стопу, 31-летняя — отравилась дымом.