В Мьянме выросло число погибших от землетрясения

NYT: 20 человек погибли при землетрясении в Мьянме

В результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 20 человек, сообщает URA.RU со ссылкой на The New York Times.

28 марта в стране были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,7. Известно уже о 20 жертвах землетрясения.

Кроме того, как минимум 200 человек пострадали.

В результате толчков в Мьянме произошли разрушения. Также там пропали электроснабжение и мобильная связь.

Кроме того, мощное землетрясение произошло в столице Таиланда Бангкоке. Там разрушилась строящаяся высотка. 43 человека оказались погребены под завалами. Путешественников эвакуируют из отелей и многоэтажных зданий.

Российские туристы, которые отдыхают на курортах Таиланда, не пострадали.