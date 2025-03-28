Эвакуацию жителей многоэтажек объявили в Бангкоке из-за землетрясения

В столице Таиланда, Бангкоке, власти объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла, эпицентр которого был в Мьянме. Об этом пишет RTVI со ссылкой на Associated Press.

По предварительным данным, в районе Большого Бангкока живет более 17 млн человек. И большинство из этих людей проживают в многоэтажных домах.

Власти объявили эвакуацию из-за землетрясения. Ранее в Бангкоке из-за подземных толчков рухнула строящаяся высотка. Под завалами оказались рабочие. Кадры с места происшествия попали в Сеть, однако официально эту информацию еще никто не подтвердил.

Сильное землетрясение произошло утром 28 марта. После этого в столице Таиланда ввели режим чрезвычайной ситуации.