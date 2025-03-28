Опубликованы кадры оказавшегося под завалами высотки рабочего в Таиланде

В Сети опубликовали жуткие кадры, на которых рабочий угодил под завалы упавшего высотного здания в Бангкоке после землетрясения. Об этом сообщает SHOT .

На кадрах раненый мужчина по шею «замурован» под обломками строящейся многоэтажки. Он разговаривает с людьми, а через несколько секунд теряет сознание.

На стройке получили травмы как минимум 43 человека. Их еще разыскивают.

После землетрясения в Бангкоке начал действовать режим чрезвычайного происшествия. Магнитуда была равна 7,4 баллов.

Утром в Бангкоке произошло сильное землетрясение. Из гостиниц начали проводить эвакуацию. Строящееся высотное здание рухнуло.