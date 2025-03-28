Очевидцы рассказали о последствиях подземных толчков в Мьянме: там пропали электроснабжение и мобильная связь, а телевизоры обрушивались со стен в отелях Нейпьидо. В регионах Мандалай и Сагайн из-за случившегося могло погибнуть много людей, пишет РИА Новости .

«Я лично находился в гостинице „Жасмин“, здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение. Видимо, будут еще толчки», — рассказал Мое Хтет, занимающий должность ответственного секретаря в Ассоциации дружбы Мьянмы с РФ.

Подземные толчки магнитудой 7,7 затронули не только Мьянму, но ощущались также в 5 прилегающих государствах. На данный момент официальных сведений о пострадавших не поступало.

Согласно информации от местного населения, телекоммуникационные сети и энергоснабжение оказались нарушены во многих районах. Один из свидетелей высказал опасения, что сейсмическое явление может привести к значительным человеческим жертвам в городах Сагайн и Мандалай.

Ранее сообщалось, что власти Бангкока начали эвакуировать людей из многоквартирных домов после сильного землетрясения. По данным СМИ, в столице Таиланда во время подземных толчков обрушилась строящаяся высотка, рабочие оказались под завалами. Соответствующие кадры появились в Сети.