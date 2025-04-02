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В Мьянме после землетрясения без вести пропал гражданин России

В Мандалае на севере Мьянмы после разрушительного землетрясения без вести пропал россиянин, сообщает RT со ссылкой на портал Khit Thit Media.

Отмечается, что пропавший гражданин России работал учителем в местной средней школе и проживал в доме, который обрушился в результате землетрясения.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. На следующий день произошло еще одно — магнитудой 5,1. В стране введен режим чрезвычайного положения. Несколько стран, включая РФ, КНР, Тайвань, Индию, а также Ассоциация государств Юго-Восточной Азии выразили готовность оказать поддержку пострадавшему региону.

Ранее спасатели МЧС России приступили к работе по ликвидации последствий землетрясения в Мьянме.