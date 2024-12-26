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В Минздраве РФ рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе в Актау россиян

Девятерых россиян, выживших в результате крушения самолета в Актау, доставили на родину. Пострадавших госпитализировали в федеральные медцентры и больницы Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Министр рассказал, что состояние россиян при транспортировке оставалось стабильным. Сейчас четверо граждан РФ находятся на искусственной вентиляции легких.

Состояние еще двух пострадавших расценивается как крайне тяжелое. У них множественные травмы.

«Один пациент легкий, остальные — средней степени тяжести», — добавил Мурашко.

Следовавший из Баку в Грозный самолет компании Azerbaijan Airlines рухнул 25 декабря в Актау в Казахстане. На борту были 62 пассажира и 5 членов экипажа. Из них 38 человек погибли, 29 — выжили.

В самолете летели 16 россиян. Девять из них выжили, семь — погибли. Пострадавших граждан РФ доставили на родину спецбортом МЧС.