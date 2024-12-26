Спецборт МЧС РФ сел в подмосковном Жуковском

Специальный борт МЧС РФ сел в международном аэропорту Жуковский в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций.

Самолет Ил-76, принадлежащий МЧС России, прилетел в Жуковский из Актау. На борту находятся девять человек, в том числе ребенок. Они были пассажирами пассажирского лайнера Embraer и выжили при крушении.

Самолет Embraer E190AR, который летел из Баку в Грозный, утром 25 декабря потерпел крушение неподалеку от казахстанского города Актау. В воздушном судне находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек.

Спецборт МЧС РФ вылетел из Актау в Москву 26 декабря примерно в 08:30.