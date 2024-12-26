сегодня в 08:34

Спецборт МЧС с пострадавшими в авиакатастрофе россиянами летит из Актау в Москву

Специальный борт МЧС РФ — самолет Ил-76 — вылетел из казахстанского Актау в Москву. На нем везут 9 россиян, которые пострадали во время крушения авиалайнера AZAL, среди них ребенок, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, но они транспортабельны. На борту они получают всю необходимую медпомощь.

Санитарный рейс выполняется по указанию российского президента Владимира Путина. Также поручение отдал глава МЧС РФ Александр Куренков во взаимодействии с сотрудниками МИД.

В Чечне психологи МЧС России помогают близким летевших пассажиров.

Утром 25 декабря самолет Embraer E190AR, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с казахстанским аэропортом Актау. На борту были 5 членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек, а 29 — выжили. Открыто уголовное дело.

Ранее в Сети появился список россиян, которые погибли во время крушения Embraer E190AR.