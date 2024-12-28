В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау

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Минздрав РФ: состояние 2 пострадавших в авиакатастрофе в Актау остается тяжелым

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал о здоровье пострадавших в авиакатастрофе в Актау. По его словам, два человека до сих пор находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС .

Кузнецов отметил, что 9 россиян находятся в больнице департамента здравоохранения Москвы, а также федеральных медицинских центрах Минздрава РФ. Состояние двоих из них остается тяжелым.

«Четверо, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести», — добавил Кузнецов.

Он также сообщил, что на поправку идут трое пострадавших. Врачи оценивают их состояние как легкой тяжести.

Ранее в авиационной компании Azerbaijan Airlines заявили, что самолет, выполнявший рейс Баку — Грозный, рухнул в Актау, по предварительным данным, из-за «внешнего воздействия». В авиакатастрофе, которая произошла 25 декабря, погибли 38 человек.