В AZAL назвали причину крушения самолета Баку — Грозный в Актау
AZAL: причиной крушения самолета в Актау стало «внешнее воздействие»
В авиационной компании Azerbaijan Airlines заявили, что самолет, выполнявший рейс Баку — Грозный, рухнул в Актау, по предварительным данным, из-за «внешнего воздействия», сообщает ТАСС.
В пресс-службе авиакомпании отметили, что это «внешнее воздействие» было физического и технического планов.
Ранее авиакомпания сообщила, что приостанавливает полеты из Баку в ряд российских городов. Ограничения начнут действовать с 28 декабря.
Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, рухнул в Актау 25 декабря. В результате погибли 38 человек из 67.