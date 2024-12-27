сегодня в 15:59

В авиационной компании Azerbaijan Airlines заявили, что самолет, выполнявший рейс Баку — Грозный, рухнул в Актау, по предварительным данным, из-за «внешнего воздействия», сообщает ТАСС .

В пресс-службе авиакомпании отметили, что это «внешнее воздействие» было физического и технического планов.

Ранее авиакомпания сообщила, что приостанавливает полеты из Баку в ряд российских городов. Ограничения начнут действовать с 28 декабря.

Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, рухнул в Актау 25 декабря. В результате погибли 38 человек из 67.