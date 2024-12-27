AZAL приостанавливает полеты в ряд российских городов

сегодня в 12:34

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает рейсы из Баку в ряд российских городов. Ограничения начнут действовать с 28 декабря, сообщает РБК .

AZAL приостанавливает полеты в Сочи, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Уфу, Самару и Махачкалу. В компании объяснили такое решение «результатами предварительного расследования» катастрофы самолета Emraer 190 и «возможными рисками» для полетов.

Приостановку приняли на основании решения Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана. Рейсы не будут выполняться до завершения окончательного расследования.

Ранее стало известно, что авиакомпанию AZAL проверяют сотрудники транспортной прокуратуры после крушения самолета, летевшего по маршруту Баку - Грозный, в казахстанском Актау.

Авиакатастрофа с самолетом Azerbaijan Airlines, который совершал рейс в Грозный, произошла 25 декабря. Выжили 29 человек из 67.