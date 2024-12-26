Авиакомпанию AZAL проверяют после крушения самолета Баку-Грозный в Актау

Один из выживших рассказал, что перед тем, как сесть, пилоты сделали три круга вокруг аэропорта. Затем судно начало снижаться. Послышался необычный звук. Самолет начал падать, несколько людей были ранены.

После этого стюардесса начала разговаривать с пассажирами на азербайджанском. Многие ее не понимали. Тогда женщина порекомендовала надеть жилеты.

Они, по словам очевидца, были дырявыми. Многие не согласились надевать жилеты на себя. Люди, в основном, молились. Но были и те, кто паниковал.

В кораблекрушении самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный и упавшего утром 25 декабря рядом с Актау, выжили 29 человек из 67.

Ранее МЧС Казахстана сообщило, что опознаны тела 10 жертв крушения самолета. Среди них трое граждан РФ.