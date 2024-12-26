МЧС Казахстана: опознаны тела 10 жертв крушения самолета в Актау

сегодня в 16:42

Опознаны тела 10 жертв падения самолета рядом с городом Актау. Это граждане России, Азербайджана и Казахстана, сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области.

Удалось опознать тела троих граждан РФ. Также погибли четыре азербайджанца и три казахстанца.

Следовавший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines упал 25 декабря рядом с городом Актау в Казахстане. На борту были 62 пассажира и 5 членов экипажа. Спастись удалось 29 людям.

Ранее «Уральские авиалинии» рассказали о гибели бортпроводника Рамина Агаева в Актау. Он летел на самолете в качестве пассажира.