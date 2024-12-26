«Уральские авиалинии» рассказали о гибели бортпроводника Рамина Агаева в Актау
«Уральские авиалинии»: бортпроводник Агаев умер из-за крушения самолета в Актау
Бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев умер из-за крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в казахстанском Актау. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Агаев летел в самолете в качестве пассажира. Произошедшее назвали трагической случайностью.
В «Уральских авиалиниях» выразили соболезнования родным и близким мужчины.
25 декабря потерпел крушение самолет Embraer E190AR, летевший из Баку в Грозный. Он разбился рядом с аэропортом казахстанского города Актау. На борту были 5 членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек.
Ранее спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляцией сообщения о том, что упавший в Актау самолет был сбит.