«Уральские авиалинии» рассказали о гибели бортпроводника Рамина Агаева в Актау

Бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев умер из-за крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в казахстанском Актау. Об этом сообщает пресс-служба компании .

Агаев летел в самолете в качестве пассажира. Произошедшее назвали трагической случайностью.

В «Уральских авиалиниях» выразили соболезнования родным и близким мужчины.

25 декабря потерпел крушение самолет Embraer E190AR, летевший из Баку в Грозный. Он разбился рядом с аэропортом казахстанского города Актау. На борту были 5 членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек.

Ранее спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляцией сообщения о том, что упавший в Актау самолет был сбит.