В Казахстане назвали спекуляцией сообщения о якобы обстреле самолета

Распространяющиеся в Сети сообщения о том, что рухнувший в Актау самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines был сбит, являются спекуляцией, такое заявление сделал спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев, пишет ТАСС .

По словам Ашимбаева, нельзя делать никаких преждевременных выводов о причине авиакатастрофы, в которой погибли 38 человек.

«Это спекуляции и необоснованные заявления. И разгонять такого рода заявления — это неправильно, это неэтично, и это показатель того, что те или иные люди хотят в этой ситуации заработать для себя те или иные дивиденды», — заявил спикер.

В Сети активно распространяется версия, что причиной падения пассажирского самолета стали поражающие элементы. Фолловеры утверждают, что повреждения на хвостовой части воздушного судна якобы есть соответствующие повреждения.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС эвакуировали с места авиакатастрофы 29 человек. Всех выживших доставили в больницу в Актау, им оказывается помощь. Семь тел из числа погибших на момент публикации заметки уже опознаны близкими.