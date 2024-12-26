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МЧС Казахстана: опознаны тела 7 погибших при крушении самолета в Актау

Удалось опознать тела 7 пассажиров рейса Баку — Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение в Актау 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана .

Сотрудники чрезвычайного ведомства спасли из искореженного лайнера 29 пассажиров, их отвезли в больницы города Актау. Трое из них — дети.

В авиакатастрофе погибли 38 человек, трое — это члены экипажа. Их тела направлены в центр судебной медицинской экспертизы.

Расследование причин крушения продолжается.

Самолет Embraer E190AR, который летел из Баку в Грозный, потерпел крушение неподалеку от аэропорта казахстанского города Актау. На борту были 5 членов экипажа и 62 пассажира.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС с пострадавшими в авиакатастрофе россиянами летит из Актау в Москву.