Технопарк «Слава» загорелся на юго-западе Москвы

Пожар произошел в здании технопарка «Слава» загорелся на юго-западе Москвы

Пожар произошел в здании технопарка «Слава», расположенного на юго-западе столицы. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В субботу днем поступило сообщение о пожаре по адресу: Научный проезд, дом № 20, стр. 2. Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты установили, что произошло возгорание на 1 и 2 этажах здания технопарка.

Сотрудники газодымозащитной службы провели разведку помещений здания. В настоящее время сведений о пострадавших в результате ЧП не поступало.

К ликвидации возгорания привлечены 45 сотрудников МЧС и 13 единиц спецтехники.