«Чернож*пая тварь»: соседи избили чернокожую москвичку в подъезде

Чернокожая россиянка пожаловалась на избиение и оскорбления на расовой почве со стороны соседей. При этом, по словам пострадавшей, участковый игнорирует ее обращения, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Франсин Вилла является потомком афроамериканца Джорджа Тайнса, который приехал в СССР в 1930-х годах. Она родилась в Москве, но в раннем возрасте вместе с матерью переехала в США, где и прошла свое детство и юность. В 2019 году Франсин решила вернуться в Россию и устроилась учителем в гимназию имени Е. М. Примакова.

Пять лет назад Франсин снялась в фильме RT, в котором рассказывала, что уехала из США в РФ из-за расовой дискриминации и полицейского насилия.

Недавно у Виллы произошел конфликт с соседями из-за личных вещей, оставленных на лестничной клетке. По словам пострадавшей, ее избили и оскорбляли из-за цвета кожи. В ходе перепалки женщине разбили лицо.

На опубликованных кадрах видно, как Франсин в слезах и с кровью на лице рассказывает о произошедшем, сидя в карете скорой помощи. При этом в руках пострадавшая держит паспорт гражданина РФ.

«Чернож*пая. Прямо мне такие слова говорит, плохие», — заявила женщина.

Вилла утверждает, что неоднократно обращалась к участковому, однако он игнорирует проблему. Женщина боится жить в своей московской квартире, в которой прописана с 1987 года.