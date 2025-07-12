Россия нанесла удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке

ВС РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Луцке, Львове и Харькове. Также поражена инфраструктура военного аэродрома, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары нанесли беспилотниками и оружием большой дальности воздушного базирования. Все назначенные объекты поражены.

С помощью авиации, БПЛА, ракет и артиллерии российская армия поразила центры территориального комплектования на Украине, а также пункты дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников в 133 районах.

Спецоперация на Украине продолжается. Недавно российские военные освободили село Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике.