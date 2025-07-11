Российские военные освободили село Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Зеленая Долина находится рядом с Лиманом в ДНР. Площадь населенного пункта — 0,85 квадратных километров.

Ранее солдаты ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт Толстой в ДНР. Результата удалось добиться благодаря слаженным действиям «Восточной» группировки войск.

Также несколько дней назад ВС РФ освободили Бессаловку в Сумской области. Был ликвидирован личный состав подразделений противника.