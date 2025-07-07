сегодня в 13:23

Населенный пункт Бессаловка в Сумской области перешла под контроль российских военных, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село было освобождено подразделениями группировки войск «Север» в ходе продвижения вглубь обороны ВСУ.

Кроме того, были ликвидированы личный состав и техника механизированной, егерской, 3-х десантно-штурмовых бригад и 4-х штурмовых полков противника у Писаревки, Запселья, Ольшанки, Храповщины, Юнаковки, Садков, Варачина и Битицы.

Ранее стало известно, что российские военные освободили от ВСУ Дачное в Днепропетровской области. Бойцы ВС РФ продолжают проведение спецоперации.