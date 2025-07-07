Минобороны: ВС РФ взяли Дачное в Днепропетровской области под контроль

Российские военные продолжают достигать целей, поставленных на специальную военную операцию. В ходе слаженных действий они сумели освободить от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Дачное Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ .

В освобождении населенного пункта принимали участие подразделения группировки войск «Центр». Теперь Дачное находится под контролем бойцов российской армии.

Освобождение населенного пункта от присутствия противника значительно улучшило позиции ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции.

Накануне Минобороны сообщало, что российские военные освободили сразу два населенных пункта от представителей киевского режима. Речь идет о населенном пункте Поддубное в Донецкой Народной Республике и о Соболевке в Харьковской области.