Минобороны: ВС РФ освободили Поддубное в ДНР и Соболевку в Харьковской области
Российские войска освободили по одному населенному пункту в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Подразделения продолжают предпринимать решительные действия, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В Харьковской области российские войска освободили Соболевку. Противника выбили подразделения группировки войск «Запад».
В ДНР ВС РФ освободили Поддубное. Противника выбили солдаты подразделений группировки войск «Восток».
Ранее российские войска освободили от ВСУ населенный пункт Предтечино в Донецкой Народной Республике. Противника выбили бойцы подразделения «Южной» группировки войск.